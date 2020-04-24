Yine tarih yazdık

Koltuğunu sanal ortamda devretti

Bu yıl salgın nedeniyle çocuklara koltuğunu devredemeyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un sosyal medya hesabından çizgi karakter çocukların makam koltuğuna oturduğu fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafa düşülen notta çocuklar, “Evden çıkabilseydik Ziya Öğretmenimizin koltuğuna oturacaktık” diye yazdı. Selçuk da MEB’in hesabı üzerinden “Hoşgeldiniz çocuklar, bayramımız kutlu olsun” ifadesini kullandı.

‘Kalbiniz yeterli’

Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında da Birinci Meclis’ten çocuklara seslenerek “Bizim 23 Nisan coşkusunu duymamız için dışarıda olmaya ihtiyacımız yok. Kalbiniz, niyetiniz ve o uçsuz bucaksız hayal dünyanız bunun için yeterli” dedi.

Anıtkabir’de sosyal mesafe

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün sabah Anıtkabir’i ziyaret etti. Selçuk’un çelengi mozoleye bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ziyaret salgın nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi.

‘Örümcek Adam’ sürprizi

Antalya’da bayraklarla süslediği aracıyla tur atan, marşlar eşliğinde ‘Örümcek Adam’ kostümüyle dans eden Burak Soylu, 23 Nisan coşkusunu koronavirüs nedeniyle evinde yaşayan çocuklara moral oldu.

Görsel şölen

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılı dolayısıyla hazırlanan özel gösteri videosu, sosyal medyadan paylaşıldı. Paylaşımda, Atatürk’ün “Hepiniz geleceğin ikbal ışığısınız” sözlerine yer verildi.

Bandodan sokak konseri

İzmit Belediyesi’nin bando takımı, çizgi film ve masal kahramanlarının kostümlerini giyip, TIR ile sokakları gezerek çocukların bayramını müzik eşliğinde kutladı.

Tarihi Moda Vapuru’nda çocuklar unutulmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları, bayram armağanı olarak ilk kez bir vapurunda oyun alanı yaptı. Salgın bitince çocuklar Moda Vapuru’ndaki oyuncaklarla buluşacak. Alan, ahşap ve el yapımı oyuncaklardan oluşuyor. Çocukların ruhsal gelişimine katkıda bulunacak, yaratıcılıklarını besleyecek oyuncaklar özenle seçildi, Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, “Planımız, vapurumuzu çocuklarla 23 Nisan’da buluşturmaktı. Ancak salgın nedeniyla bunu şimdilik gerçekleştiremiyor, aynı heyecanla gelecek günleri bekliyoruz” dedi.

Milliyet çalışanı Yılmaz Güven’in ikiz kızları Funda ile Fulya bayramı evde birlikte kutladı.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi Belediye Başkanı Tahir Saklı, çocukları evlerinde ziyaret edip bayramlarını kutladı.

Trabzon Maçka’da 2017’de teröristlerle temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül (15) de unutulmadı. Maçka İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Topal, Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü ziyaret etti.

Adana’da polisler, 2016’da şehit olan meslektaşları Nihat Şener’in 12 yaşındaki üçüzlerini evlerinde ziyaret edip, çeşitli hediyeler verdi. Ekipler, oyuncaklarla kentteki diğer şehit çocuklarının da yüzünü güldürdü.

Tarlada kutlama

Şanlıurfa’da okula gidemeyen tarım işçisi ailelerin çocukları için Akçamescit Mahallesi Muhtarı Abdurahman Sacaklı tarafından tarlada etkinlik düzenlendi. Çocuklar muhtarın öncülüğünde hep birlikte İstiklal Marşı okudu. Çocuklara çikolata dağıtıldı.

Bu kez maketleri vardı

İstanbul Üsküdar’daki bir anaokulunda platforma salgın nedeniyle evlerinde olan öğrencilerin maketleri konuldu. Öğrencilerin ses kayıtları hoparlörden verildi.

Taksim’de maskeli tören

Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde yapılan törene, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Aysun Çelikler ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı. Törene katılanlar maske taktı.

Validen mesaj

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yayımladığı mesajda, “Bugün 23 Nisan’ı evlerimizde karşılasak da gelecek yıl coşkumuz İstanbul’dan yine taşacak. Devletimizin kurucusu, ilk meclis başkanımız Atatürk’ü, İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, Gazi Meclisimizin tüm vekillerini saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum. Çocuklarımızın bayramını kutluyorum” dedi.

Astronot mesajı

NASA’da görev yaparken 4 kez uzaya giden astronot Dr. Don Thomas, Türk bayrağı ve Atatürk figürüyle çektiği videoyla 23 Nisan’ı kutladı. Thomas “Siz çocuklar, Dünya’nın geleceğini temsil ediyorsunuz” dedi.

Online kutlama

Ankara’da bir okulun öğrencileri evlerinden telekonferansla arkadaşları ve öğretmenlerine bağlanarak bayramı online kutladı.