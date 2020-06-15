MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yine Van yine taziye! Mahalleye karantina
ABONE OL
15.06.2020 - 07:00 | | DHA

Yine Van yine taziye! Mahalleye karantina

Gaziantep’te gizli kurulan taziyeye katıldıktan sonra Van’ın Gürpınar ilçesine dönen 15 kişi, karantinaya alındı.

Yine Van yine taziye! Mahalleye karantina

Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada taziyeden dönenler arasında bir kişide koronavirüs tespit edildi. Ardından başlatılan filyasyon çalışmasında taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe Merkezi ve mahallede bir çok kişiyle temas ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine bu kişilerle temasın yoğun olduğu Parmakkapı Mahallesi karantinaya alındı. Öte yandan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde dört kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Köyün giriş ve çıkışı jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapıldı. Testi pozitif çıkan dört kişinin ise hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi de uyardı

Yine Van yine taziye Mahalleye karantina

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki vaka sayılarında artış olduğu uyarısı yaptı. Erin, insanların günlük hayatlarında uyması gereken kurallar olduğunu ve bu noktada sürekli uyarılar yapıldığını kaydederek “Vaka sayılarında artış var, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız kovid-19’dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil. Vaka sayılarında da son 1 ayda bir miktarda artışın olduğunu görüyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, depreme ilişkin açıklamalarda bulunduKandilli Rasathanesi saat 18.09'da da Karlıova'da 4.7 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini bildirdi. Bingöl Valiliği bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Karlıova ilçesi Elmalı köyünde depreme ilişkin açıklamalarda bulunduCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Bingöl'deki depremde 18 kişi yaralandı. Yaralılardan şu an itibarıyla kritik durumda olan vatandaşımız yok.' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ekonomi yine bir numarada

Ekonomi yine bir numarada

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan flaş karar! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Dünya liderleri paramparça

Dünya liderleri paramparça

Sıradaki Haber