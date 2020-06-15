Yine Van yine taziye! Mahalleye karantina

Sağlık ekiplerince yapılan çalışmada taziyeden dönenler arasında bir kişide koronavirüs tespit edildi. Ardından başlatılan filyasyon çalışmasında taziyeden dönenlerin Gürpınar ilçe Merkezi ve mahallede bir çok kişiyle temas ettikleri tespit edildi. Bunun üzerine bu kişilerle temasın yoğun olduğu Parmakkapı Mahallesi karantinaya alındı. Öte yandan Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde dört kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Köyün giriş ve çıkışı jandarma ekipleri tarafından kapatılırken, vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapıldı. Testi pozitif çıkan dört kişinin ise hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Şanlıurfa Valisi de uyardı





Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentteki vaka sayılarında artış olduğu uyarısı yaptı. Erin, insanların günlük hayatlarında uyması gereken kurallar olduğunu ve bu noktada sürekli uyarılar yapıldığını kaydederek “Vaka sayılarında artış var, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Yalnız kovid-19’dan dolayı hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ve oranı, Türkiye genelindeki oranın üstünde değil. Vaka sayılarında da son 1 ayda bir miktarda artışın olduğunu görüyoruz” dedi.