Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Çankırı ile Kastamonu arasında bulunan Ilgaz Dağı Kazançal Tepesi mevkiinde karla kaplı alanda bir süre önce yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı.

Aç kalan ve bölgede dolaşarak yiyecek arayan ayı, 2 bin 160 metre yüksekliğindeki bölgede TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayının, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.