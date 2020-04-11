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11.04.2020 - 13:48 | | DHA

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Çankırı Ilgaz Dağı Kazançal Tepesinde yiyecek arayan ayı, TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

Çankırı ile Kastamonu arasında bulunan Ilgaz Dağı Kazançal Tepesi mevkiinde karla kaplı alanda bir süre önce yiyecek arayan ayı kameraya yansıdı.

Aç kalan ve bölgede dolaşarak yiyecek arayan ayı, 2 bin 160 metre yüksekliğindeki bölgede TRT verici istasyonunda bulunan güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yiyecek bulamayan ayının, bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Yiyecek arayan ayı güvenlik kamerasında

 

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