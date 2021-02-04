YKS başvuru kılavuzu 2021 | ÖSYM giriş YKS başvuru kılavuzu nereden bakılır?

2021 YKS tarihleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS başvuruları da bugün başladı. YKS başvuru kılavuzu da elektronik ortamda yayınlandı. İşte YKS başvuru kılavuzu ve başvuru ile ilgili detaylar.

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YKS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS Başvuruları 4 şubat - 2 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar başvuruda bulunmadan önce başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göz atmaları gerekiyor.

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