YKS başvuru yapma ekranı: YKS ödemeleri hangi bankalara yapılıyor 2021, ücret ne kadar, kaç TL?

YKS ödemelerinin yapılacağı bankalar ve başvuru ekranı adaylar tarafından merakla araştırılıyor. 3 Şubat tarihinde başlayan YKS başvuruları 2 Mart tarihine kadar devam edecek. YKS başvuru ücreti ve yatırılacağı bankalar belli oldu.Peki YKS ödemleri hangi bankalara yapılıyor 2021, ne kadar? İşte YKS başvuru yapma ekranı...

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021?

YKS başvurusu 4 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılacak. YKS başvuruları https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından gerçekleştirilecek.

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YKS ÜCRETİ NE KADAR?

2021 YKS ücreti belli oldu. TYT-AYT-YDT sınavlarının her biri içi 90,00 TL sınav ücreti belirlendi.

YKS ÖDEMLERİ HANGİ BANKALARA YAPILIYOR 2021?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.