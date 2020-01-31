YKS başvuruları başladı mı? 2020 Üniversite sınavı ne zaman?

2020'de yine yüz binlerce üniversite adayı YKS sınavında ter dökecek. İyi bir üniversitede öğrenip görmek isteyen adaylar sınava itinayla çalışırken bir yandan da YKS başvurularının başlayıp başlamadığını kontrol etmeye devam ediyor. İşte başvuru ve sınav tarihleri...

2020 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayrı oturumda tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavının(YKS) başvuru tarihleri:

YKS (TYT - AYT - YDT) BAŞVURU TARİHLERİ: 6 Şubat 2020 - 3 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020 YKS NE ZAMAN?

YKS (TYT - AYT YDT) SINAV TARİHLERİ: 20 - 21 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanacak.

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 23 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.