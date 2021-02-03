YKS başvuruları ne zaman alınacak? 2021 YKS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı...

YKS başvuruları ne zaman alınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce öğrenci ve ailesini yakından ilgilendiren 2021 YKS sınavının bu yıl içerisinde gerçekleştirileceği tarih ve başvuruların alınacağı zaman dilimleri ÖSYM tarafından açıklandı. Hayalini kurdukları Üniversitede eğitim almak isteyen binlerce öğrenci bu yıl da YKS sınavında ter dökecek. Peki YKS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak?

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

2021 YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden alınmaya başlayacak. Başvurular 2 Mart tarihine kadar sürecek. Adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden başvuru işlemlerini kolaylıkla halledebilecek

YKS SINAV TARİHLERİ...

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 26 Haziran'da Alan Yeterlilik ve Yabancı Dil Yeterlilik Sınavları ise 27 Haziran'da gerçekleştirilecek

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavları belirtilen tarihler içerisinde gerçekleştirilirse sonuçlar 4 Ağustos tarihinde sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak