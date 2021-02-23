YKS başvurusu nasıl yapılır, son gün ne zaman? YKS başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

2021 Yılının Üniversite sınavı için heyecan dorukta. Üniversite adayları YKS başvurusunu tamamlamak için sabırsızlanıyor. 4 Şubat - 2 Mart 2021 tarihleri arasında alınacak olan YKS başvurusu nasıl yapılır? TYT - AYT - YDT başvurusu nasıl yapılır? İşte YKS başvuru ücreti, ve sınav tarihleri haberimizde...

YKS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN SON?

YKS başvuru işlemlerinde son gün 2 Mart 2021. YKS başvuru ücreti süresi ise 3 Mart 2021.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 90,00 TL (Ücret ödeme için son gün, 3 Mart 2021)

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

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SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAKTIR?



2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;



 Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL,



 TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,



 TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL yatıracaklardır.



Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir. Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde mesai saati bitiminde,



ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.



Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır. 4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücreti yatırılmalıdır. Başvuru bilgilerinin sisteme girişi yapıldığı halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir (Başvuru Formunun ŞEHİT/GAZİ YAKINLIK bilgi alanını işaretleyen ve bu bilgisi ilgili kurum tarafından onaylanan adaylar hariç). 2020-TYT sınav puanı 200 ve üzeri olan adaylardan, 2021-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden bu puanını 2021-YKS yerleştirmelerinde kullanmak isteyenlerin, 2021-YKS başvurularını başvuru süresi içinde yapmaları ve başvuru ücretini yatırmaları zorunludur. Başvuru yapmayan veya başvuru yaptığı hâlde başvuru ücretini yatırmayan adayların 2020-TYT sınav puanları ve sıralamaları, 2021-YKS ve buna dayalı değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinin hiçbir aşamasında kullanılmayacaktır.



YKS NE ZAMAN 2021?



YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 26 Haziran 2021 (Cumartesi), 10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 10.15, 180 dakika



YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi : 27 Haziran 2021 (Pazar), 15.45, 120 dakika

YKS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?



2021-2022 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2021-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır.



YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır. 2020-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2021-TYT’ye girmeden YKS’nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2021-YKS’de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2020-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2021-AYT ve/veya 2021-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.



2021-YKS’ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:



 2020-2021 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

 Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

 Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

 Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar



Durumları yukarıdaki şartlardan herhangi birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da sınava başvurabilirler ancak; bu adaylar, yükseköğretim programları tercih süreci başlamadan önce T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler. Yabancı uyrukluların Türkiye’deki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri YKS kapsamı dışında olup bu yerleştirme işlemleri, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmaktadır.



Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Mavi Kart sahipleri), sınava başvurabilirler. Bu adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da YKS kapsamında yerleştirme işlemlerine alınırlar.