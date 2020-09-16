YKS ek tercih 2020 ne zaman? ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı, boş kontenjanlar ne durumda?

YKS 2020 oturumlarına katılım sağlayan adaylar, 27-28 Haziran'da sınavlarını tamamladı. Ardından 27 Temmuz'da sonuçları açıklandı ve üniversite tercih süreci başladı. Sınav başarı puanlarına ve sıralamalarına göre üniversitelere yerleşen adayların okul kayıt süreleri de sona erdi. Şimdilerde YKS tercih sonuçlarında herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrencilere şans tanınacak. YKS ek tercih işlemleriyle birlikte üniversitelerdeki boş kontenjanlar doldurulmayı amaçlanıyor. Peki YKS ek tercih 2020 ne zaman başlıyor?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu ile ilgili duyuru paylaştığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih sürecini ÖSYM başlatacak. YKS ek tercih işlemleri için henüz tarihler netleşmedi. Üniversite ek yerleştirme işlemleri başladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.