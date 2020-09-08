08.09.2020 - 08:48 |
YKS ek tercih başladı mı? Üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Günler ilerliyor ve üniversite adaylarının sabırsızlığı gitgide artıyor. Uzun zamandır emek veren ve üniversite okumak isteyen binlerce kişi ek tercihler için büyük bir bekleyiş içerisinde... Peki, YKS ek tercihler ne zaman başlar?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce üniversite adayı tercihlerini yaptı. Fakat puanından ötürü üniversiteye yerleşemeyen binlerce kişi ikinci fırsatı bekliyor. Bu nedenle YKS ek tercih büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, YKS ek tercihler bugün mü başlayacak?
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
ÖSYM'den YKS ek tercih tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin en geç 11 Eylül Cuma gününe kadar başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da yine aynı tarihlerde ilan edilmesi öngörülüyor.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI
Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749
Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578