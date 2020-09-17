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17.09.2020 - 11:02 |

YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil | YKS ek tercih kılavuzu 2020

YKS ek tercihleri bugün başladı. 17-23 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak olan YKS ek tercih ücreti ne kadar? ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzunda tüm detaylara yer verildi. Peki YKS ek tercih nasıl yapılır? İşte YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil girişi...

YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil | YKS ek tercih kılavuzu 2020

27-28 Haziran 2020 Tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) toplam üç oturumda tamamlandı. İlk oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) olarak gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin sonuçları 27 Temmuz'da açıklandı ve ilk üniversite tercihleri alındı. YKS tercih sonuçlarında yerleşemediğini öğrenen adaylar ise YKS ek tercihlerin başlaması için sabırsızlanmaya başladı. Ve büyük gün geldi. Bugün başlayacak olan YKS ek tercihleri nasıl yapılacak, YKS ek tercih ücreti ne kadar olacak ve nereye yatırılacak?

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden yerleştirme ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır. Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

*Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan

“ÖDEMELER” alanından kredi kartı /banka kartıyla da yatırılabilecektir.

YKS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YKS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS ek tercihlerinde bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

YKS ek tercihlerinizi ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapabilirsiniz.

YKS EK TERCİH ÜCRETLERİ

YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil | YKS ek tercih kılavuzu 2020
YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil | YKS ek tercih kılavuzu 2020
YKS ek tercih giriş ekranı: ais.osym,gov.tr ve ÖSYM AİS mobil | YKS ek tercih kılavuzu 2020



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