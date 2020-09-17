YKS ek tercih ne zaman ve nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM giriş

YKS 2020 sınavına katılan ve ilk tercih sürecinde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adayları ilgilendiren YKS ek tercih başvuruları bugün başlıyor. Üniversitelerde boş kontenjanlara yerleştirilecek olan adaylar oldukça sabırsızlanıyor. YKS ek tercih işlemini tamamlayarak sonuçları bir an önce öğrenmek için merak artıyor. Peki YKS ek tercihi nasıl yapılır, YKS ek tercih ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?

YKS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek tercih işlemleri bugün alınmaya başlayacak ve 23 Eylül günü bitecek. ÖSYM YKS ek tercih sayfasını açar açmaz haberimizin içeriğine ekleyeceğiz.

YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

YKS ek tercih ücretinin ne kadar olduğu ve nereye yatırılacağı ÖSYM'nin yayımlayacağı YKS ek tercih kılavuzunda belli olacak. ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzunu paylaştığında tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz.

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