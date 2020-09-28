YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Üniversite yerleştirme sonuçları tarihi belirlendi mi?

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gitmeyi hedefleyen adaylar, YKS ek tercih işlemini tamamladı. YKS ek tercih süresi sonrasında YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak konusu oldu.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2020- YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belirlenmedi. ÖSYM tarihi duyurduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.