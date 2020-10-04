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04.10.2020 - 10:39 |

YKS ek tercih sonuçlarından sonra okul kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri 2020 açıklandı

YKS ek tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Üniversite öğrencileri kayıtların ne zaman başlayacağını ve ne zaman sona ereceğini öğrenmek için arayışa geçti. ÖSYM üniversite kayıt tarihlerini duyurdu. İşte YKS ek tercih işlemlerinde üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt günleri...

YKS ek tercih sonuçlarından sonra okul kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt tarihleri 2020 açıklandı

17-23 Eylül 2020 Tarihleri arasında alınan YKS ek tercih işlemleri sonrasında sonuçlar belli oldu ve üniversite kayıt tarihleri için büyük merak başladı. Bir an önce üniversiteye kayıt yaptırmak isteyenler için haberimizde tüm detaylara yer verdik. İşte YKS ek tercihlerinde üniversiteye yerleşen öğrencilerin okul kayıt tarihleri...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2020-YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvurular, 02-09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda bireysel olarak yapılacak tercihler işleme alınacaktır. Tercih işlemi, 09 Ekim 2020 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Başvuruları Merkezimizce kabul edilen adaylar, tercihlerini yukarıda belirtilen tarihler arasında ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

Adaylar en fazla 8 tercih yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde tercihlerini değiştirebileceklerdir.

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