YKS ek tercih sonuçlarından sonra üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM belirledi
YKS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM tarafından 17-23 Ekim 2020 tarihlerinde alınan üniversite ek yerleştirme sonuçları belli oldu. Üniversite adayları, hangi okula yerleştiğini öğrenmek için harekete geçti. 2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak olan öğrenciler, üniversite kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. İşte ÖSYM tarafından belirlenen o tarih aralığı...
2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin kayıt tarihleri açıklandı. İlk yerleştirmelerde hernagi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin ek tercih işlemleri sonrasında üniversiteleri belirlendi. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? İşte 2020 üniversite kayıt tarihleri...
ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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