YKS ek tercih sonuçlarından sonra üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM belirledi

2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye başlayacak olan öğrencilerin kayıt tarihleri açıklandı. İlk yerleştirmelerde hernagi bir okula yerleşemeyen öğrencilerin ek tercih işlemleri sonrasında üniversiteleri belirlendi. Peki üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? İşte 2020 üniversite kayıt tarihleri...

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

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