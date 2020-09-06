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06.09.2020 - 11:33 |

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS tercih sonuçları açıklandı, sonuçlara göre öğrenciler üniversite kayıtlarını yaptırdı. Bu gelişmeyle birlikte tercih yapıp herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen üniversite adayları YKS ek tercihlere başvurmak için bekliyor. Peki ÖSYM boş kontenjanları ne zaman açıklayacak ve tercihler ne zaman başlayacak?

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklandı mı?

YKS ek tercihleri için gözler ÖSYM'de... Üniversite kayıtlarının sona ermesiyle birlikte heyecan katsayısı bir hayli arttı. Şimdi boş kontenjanlar ve ek tercih tarihleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ÖSYM'den YKS ek tercih tarihleri hakkında bir açıklama gelmedi. Üniversite kayıtlarının 5 Eylül'de son bulacak olması nedeniyle ek tercihlerin en geç 11  Eylül Cuma gününe kadar başlaması bekleniyor. Aynı şekilde üniversite boş kontenjanlarının da yine aynı tarihlerde ilan edilmesi öngörülüyor.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLARI

Devlet üniversitesi boş kontenjan sayısı: 11 bin 749

Vakıf üniversitesi boş kontenjan sayısı: 10 bin 578

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak ÖSYM tarafından boş kontenjanlar açıklandı mı

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