2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gitmek isteyenlerin merakla beklediği YKS ek tercih işlemleri hakkında arayış hız kesmiyor. Bir an önce üniversite tercihi yapmak ve sonucunu öğrenmek isteyen üniversite adayları heyecan dolu. İlk yerleştirme sonuçlarından sonra açık kalan kontenjanlara veya yerleşen fakat kayıt yaptırmayan öğrencilerin yerlerine tercihte bulunabilecek adayların gözü kulağı ÖSYM'de...Peki YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu 2020 ne zaman yayınlanacak?

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS ek tercihler henüz başlamadı. YKS ek tercih başvuruları başladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YKS EK TERCİH KILAVUZU 2020 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. YKS ek tercih kılavuzu 2020 yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.