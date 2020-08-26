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26.08.2020 - 13:08 |

YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanları paylaşıldı! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

YKS ek tercihler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. YKS 2020 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlara "https://sonuc.osym.gov.tr/" adresinden erişim sağlayabilecek. YKS tercih sonuçlarına bir üniversiteye yerleşemeyen adayları ise ek tercih sürecini bekleyecekler. Ek tercihlerin yapılacağı tarih, boş kontenjanlar ve taban puanlar ise merak konusu. İşte YKS ek tercihler, boş kontenjanlar ve taban puanları ile ilgili ayrıntılar...

YKS ek tercihler ne zaman 2020? YKS boş kontenjanları paylaşıldı! Ek yerleştirme taban puanları açıklandı mı?

YKS ek tercihler, istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter hesabından YKS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. YKS tercih sonuçlarından sonra ise ek tercihler başlayacak. Boş kontenjanlara ve taban puanlarına göre adaylar ek tercihlerini yapacaklar. Peki 2020 YKS ek tercihler ne zaman?

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır.

Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=7014 sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

YKS 2020 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. YKS ek tercih süreci, üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra boş kalan kontenjanların belli olmasından sonra başlayacak. 

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da yerleşen aday sayıları ile ilgili şu detayı paylaştı;

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 YKS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercih sonuçlarına göre bir bölüme yerleşen öğrenciler 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında kayıtlarını yapılacaklar.

 Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Boş kontenjanlar, ek tercih tarihleri ve taban puanlar belli olduğu zaman detaylar haberde yer alacak.

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