YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak 2020? YKS tercih sonuçları bekleniyor...

YKS ek tercih ile ilgili detaylar sınava giren adayların gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçları için geri sayılıyor. 14 Ağustos tarihinde YKS tercihleri tamamlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler ek tercih sürecine gidecekler. Peki 2020 YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra ise tercihlerine yerleşemeyenler ise ek tercih sürecinde tekrar tercih yapacaklar. YKS ek tercihlerin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, geçtiğimiz hafta sonu şu açıklamayı yaptı.

"Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"