YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, sınav süresi ne kadar? 2020 YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YKS için geri sayım başladı. Üniversite sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, bugünden arayışa geçti. YKS adı altında uygulanacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının saatleri merak ediliyor. Aynı zamanda henüz YKS sınav giriş belgesi almayanlar, belgenin nasıl alınacağını araştırıyor. Peki YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ÖSYM tarafından uygulanacak olan, YKS sınavı hakkında tüm merak edilenleri haberimizde cevapladık.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından uygulanacak sınav için hazırlıklar aylarca devam etti. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS sınavına dair ve YKS günlerine dair değişiklikler yaşandı. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle YKS sınav süresi uzatıldı ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak. YKS adaylarının bir diğer merak ettiği soru ise YKS sınavının süresi ne kadar? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
TYT: 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15
AYT: 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15
YDT: 28 Haziran 2020 Pazar saat: 15:45
YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DK?
TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT 180 dk, YDT 120 dk olacak.
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YKS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik / YU No. ve Şifre ile giriş yapılarak alınıyor.