YKS: TYT -AYT- YDT saatleri belirlendi! YKS saat kaçta, işte sınav giriş belgesi hakkında merak edilenler

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ÖSYM tarafından uygulanacak sınav için hazırlıklar aylarca devam etti. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS sınavına dair ve YKS günlerine dair değişiklikler yaşandı. Bu yıl corona virüs salgını nedeniyle YKS sınav süresi uzatıldı ve YKS günlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması, 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında uygulanacak. YKS adaylarının bir diğer merak ettiği soru ise YKS sınavının süresi ne kadar? YKS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

YKS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

TYT: 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15

AYT: 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15

YDT: 28 Haziran 2020 Pazar saat: 15:45

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DK?

TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT 180 dk, YDT 120 dk olacak.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

YKS sınav giriş belgesi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden T.C. Kimlik / YU No. ve Şifre ile giriş yapılarak alınıyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi.

YKS KONULARI NELER?

YKS’de adaylar lise son sınıfın ikinci dönemindeki derslerden muaf tutuldu. YKS birinci dönem ders konuları ile uygulanacak.

YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DK?

TYT’de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre 165 dakikaya çıkarıldı. AYT 180 dk, YDT 120 dk olacak.

YÖK’ün avantaj olarak açıkladıklarının dışında, yeni bir uygulama daha bulunuyor. Eylül 2019’da açıklanan yeni düzenlemeye göre bu yıl, özel yetenekle öğrenci alan öğretmenlik programlarına da başarı sırası sınırlaması getirildi. Bu kapsamda, bu bölümleri tercih edecek adaylarda, TYT’de en düşük 800 bininci başarı sırasına sahip olma şartı aranacak.