13.06.2020 - 12:21 |
YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu? TYT-AYT-YDT Sınav giriŞ belgesi açıklandı mı?
2020 YKS sınavı için geri sayım başladı. Üniversite adayları hazırlıklarını sürdürüyor. Sınav öncesi en önemli konu YKS sınav giriş belgesi... Binlerce kişi 'YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?' diye soruyor.
Yüz binlerce kişi hayatlarının en kritik sınavına girmeye hazırlanıyor. YKS sınavları 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava 2 hafta kaldı ve sınav giriş belgeleri için araştırmalar hızlandı. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanıyor?
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'den konuya ilişkin net bir açıklama henüz yapılmış değil. Fakat genellikle sınav giriş belgeleri sınava 10 gün kala açıklanıyor. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 17 Haziran'da sınav giriş belgelerinin açıklanması bekleniyor.
YKS NE ZAMAN?
YKS 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak.
YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 10:15
YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 10:15
YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 15:45
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