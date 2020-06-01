YKS sınav yerleri belli oldu mu? Üniversite sınavı 2020: TYT - AYT- YDT tarihleri ne zaman? ÖSYM duyurdu

Üniversite sınavı için sayılı günler kaldı. Üç ayrı oturumda uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 'nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak tamamlanacak. Üniversite hayali kuran öğrencilerin merakla araştırdığı YKS sınav girşi belgesi yayımlandı mı? YKS sınav yerleri belli oldu mu? YKS 2020 ne zaman? İşte TYT - AYT - YDT tarihleri 2020...

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

YKS sınav giriş yerleri henüz belirlenmedi. YKS sınav yerleri açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

YKS NE ZAMAN?

YKS Temel Yeterlilik Sınavı 27 Haziran 2020 10:15 - 165 dakika

YKS Alan Yeterlilik Testi 28 Haziran 2020 10:15- 165 dakika

YKS Yabancı Dil Testi 28 Haziran 2020 - 15:45 - 180 dakika

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR?



TYT’de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. TYT’de uygulanacak testler ve kapsamları, Tablo 1A’da gösterilmiştir.



AYT’de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.



YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır.



Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS’de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B’de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen, okullara bildirilen ve kamuoyuna duyurulan “(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar”daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.



DİKKAT: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanarak 04 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan "(ÖSYM Tarafından 2020 Yılında Gerçekleştirilecek TYT ve AYT Sınavlarına Esas) Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"ın, 12. sınıf derslerine ait bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından güncellenerek Bakanlığın “http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_04/04164211_01132610_2020_yks_guncel.pdf” internet adresinden yayımlanmıştır. MEB tarafından 12. sınıfın ikinci dönem kazanımları söz konusu "Kazanım ve Açıklamalar" belgesinden çıkartılmış olduğundan 2020-YKS'de; 12. sınıfın ikinci döneminden soru yer almayacaktır.



SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT’ye ek olarak 2020-AYT ve/veya 2020-YDT’ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur. Yükseköğretim programlarının puan türleri, Tablo 4’te verilmiştir. Bu programların puan türlerinin hesaplanmasında hangi testlerin kullanılacağı Tablo 1E’de gösterilmiştir. Adaylar, Tablo 1E’yi inceleyerek hangi testleri cevaplamaları gerektiğini belirleyebileceklerdir.