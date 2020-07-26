YKS sonuçları açıklandı mı? ÖSYM duyurdu..YKS sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

YKS tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Sınava giren milyonlarca adayın gözü ise YKS sonuçlarına çevrildi. Heyecanla beklenen sonuçların açıklanmasıyla beraber adayları tercih süreci bekleyecek. ÖSYM, sınav sonuçlarının erişime açılacağı tarihi paylaştı. Peki 2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca adayın heyecanla beklediği sınavın sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. ÖSYM, YKS sonuçlarının 28 Temmuz 2020'de açıklanacağını paylaştı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ile ilgili henüz bir detay bulunmuyor.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 YKS tercihleri 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.