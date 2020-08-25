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25.08.2020 - 20:45 |

YKS sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 81 ilde binlerce üniversite öğrencisi adayının ter döktüğü sınavla ilgili gözler YKS tercih sonuçlarına çevrilmiş durumda. Peki merakla beklenen YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili son durum...

YKS sonuçları açıklandı mı? YKS tercih sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 tercih sonuçları ile ilgili milyonlarca öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'de. Öğrenciler gerek sosyal medya gerekse resmi internet siteleri üzerinden büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını talep ediyor. Konuyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den de bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamaları: 'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT TARİHLERİ

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a net mesaj: Şımarıklıktan vazgeçin, kendinizi riske atmayın!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile katıldığı ortak basın toplantısında, "Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran biz değiliz. Yunanistan'dır, Rum kesimidir. Bu şımarıklıktan vazgeçin. Bazı ülkelerin dolduruşuna gelerek kendinizi riske atmayın" ifadelerini kullandı.
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