YKS soru ve cevapları görüntüleme... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sınavı geçen hafta sonu sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Sınavın AYT ve YDT oturumunun da bitişyle birlikte soru ve cevaplar aratılmaya başlandı. ÖSYM 28 Haziran saat 20.50'de soru ve cevapları erişime açtı. Hala incelemeler sürerken bir yandan da YKS sonuçları araştırılıyor.
YKS, koronavirüs gölgesinde sorunsuz bir şekilde atlatıldı. Sınav sonrası en önemli konu elbette soru ve cevaplar ile sonuçlardı. 28 Haziran saat 20.50'de ÖSYM duyuru yaparak soru ve cevapları erişime açtı. Milyonlarca kişi siteye akın etti.
ÖSYM'DEN SORU VE CEVAP AÇIKLAMASI
ÖSYM pazar günü yaptığı duyuru ile "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir." diye belirtti.
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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS onuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.