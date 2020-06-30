YKS soru ve cevapları görüntüleme... YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS, koronavirüs gölgesinde sorunsuz bir şekilde atlatıldı. Sınav sonrası en önemli konu elbette soru ve cevaplar ile sonuçlardı. 28 Haziran saat 20.50'de ÖSYM duyuru yaparak soru ve cevapları erişime açtı. Milyonlarca kişi siteye akın etti.

ÖSYM'DEN SORU VE CEVAP AÇIKLAMASI

ÖSYM pazar günü yaptığı duyuru ile "27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarına 28 Haziran 2020 tarihinde saat 20.50’den itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir." diye belirtti.

YKS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellenen 2020 tarihli takviminde YKS onuçlarının 28 Temmuz'da açıklanacağı belirtildi.