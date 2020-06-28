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28.06.2020 - 09:46 |

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS-TYT-AYT-YTD soruları ve cevap anahtarı...

YKS heyecanı dün başladı. Adaylar YKS'nin ilk oturumu olan TYT'ye girdiler. Bugün ise AYT ve YDT oturumları gerçekleştirecekler. YKS sınavının durumu ile bilgi sahibi olmak isteyen adaylar soru ve cevap anahtarının yayımlanmasını bekliyorlar. İşte 2020 YKS soru ve cevapları ile ilgili ayrıntılar...

YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2020 YKS-TYT-AYT-YTD soruları ve cevap anahtarı...

YKS sınavı gündemde yer alıyor. İyi bir üniversite eğitimi almak isteyenler YKS sınavına giriyorlar. Heyecanla beklenen YKS'nin ilk oturumu TYT'nin dün gerçekleştirilmesi sonrasında YKS TYT soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih araştırılmaya başlandı. Bugün AYT ve YDT oturumları gerçekleştiirlecek. Adaylar sınav sonrasında YK-TYT-AYT ve YDT soru ve cevaplarının açıklanacağı tarihi bekleyecekler. Peki 2020 YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS SINAVLARI NE ZAMAN?

TYT sınavı dün 10.15'te başladı ve 165 dakika sürdü.

AYT oturumu ise bugün 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT oturumu bugün 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 YKS soru ve cevaplarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir açıklama bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberde yer alacak.

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