YKS soru ve cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TYT soru ve cevapları görüntüleme

Büyük gün geldi, çattı. Yaklaşık 2 buçuk milyon üniversite adayı YKS'nin ilk oturumu olan TYT'de ter döküyor. 165 dakika sürecek olan sınavdan sonra en çok merak edilen konu soru ve cevaplar olacak. Peki, TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanır?

TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı hakkında ÖSYM'den resmi bir açıklama yapılmış değiş. Fakat Geçen senyi incelediğimizde YKS sınavları 15-16 Haziran'da gerçekleşmiş. Soru ve cevaplar 16 Haziran saat 20.00'de açıklanmıştı. Bu yıl da gözler 28 Haziran saat 20.00'ye çevrilmiş durumda...