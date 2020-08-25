25.08.2020 - 17:18 |
YKS tercih sonuçları 2020 bugün mü, yarın mı açıklanacak? ÖSYM tarihi belirledi mi?
YKS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dün açıklanmayan YKS tercih sonuçları bugün bu saatten sonra açıklanır mı, yoksa haftanın üçüncü günü mü açıklanır? YKS tercih sonuçları son gelişmeleri haberimizde...
YKS 2020 tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Üniversite adaylarının merakla araştırdığı ve bir an önce öğrenmek istediği YKS tercih sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından bu hafta açıklanacağı duyurulan YKS tercih sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilmeniz mümkün.
YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
Aşık olduğu kadının ablasını bıçakladı ve kaçtı!Antalya'da Süleyman T. (45) platonik aşık olduğu Sennur N.'nin güzellik salonu işleten ablası Şenay N.'yi, kendilerine engel olduğu iddiasıyla iş yerinde bıçakladı. Ağır yaralanan abla, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, saldırgan kaçtı.