25.08.2020 - 14:32 |
YKS tercih sonuçları belirlendi mi? Üniversite yerleştirme sonuçları bu hafta açıklanıyor
YKS tercih sonuçlarına ilgi alaka devam ediyor. Bu hafta her başlayan yeni güne umut dolan üniversite adayları, hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Bu hafta açıklanacak olan YKS tercih sonuçları dün açıklanmayınca, gözler bugüne çevrildi. Peki üniversite yerleştirme sonuçları bugün açıklanacak mı?
YKS 2020 sınavına katılım sağlayan üniversite adaylarının arayışı hız kesmiyor. Geçen hafta ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:
'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.
Fakat YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Gözler ÖSYM'de...
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