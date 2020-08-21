YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını bugün mü açıklayacak?

ÖSYM YKS tercih kılavuzunu, tercih döneminde yayımlamıştı. Kılavuzda üniversite kayıt tarihleri olarak elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı, kayıt işlemleri ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bu tarihlere baktığımızda üniversite tercih sonuçlarının her an açıklanabilir ihtimali olduğunuz öngörüyoruz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI



