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21.08.2020 - 09:36 |

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını bugün mü açıklayacak?

YKS tercih sonuçları heyecanı zirvede. Üniversite adaylarının sabırsızlıkla beklediği YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklanacak. Üniversite kayıt tarihlerinin 29 Ağustos 2020 tarihinde başlayacağını duyuran ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını her an açıklayabilir. Peki üniversite kayıt tarihlerini duyuran ÖSYM, YKS tercih sonuçları tarihini de açıkladı mı? İşte 27-28 Haziran tarihlerinde sınava katılan, 6-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihinde bulunan adayların YKS tercih sonuçlarına dair bilmesi gerekenler...

YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını bugün mü açıklayacak?

ÖSYM YKS tercih kılavuzunu, tercih döneminde yayımlamıştı. Kılavuzda üniversite kayıt tarihleri olarak elektronik kayıtlar 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağı, kayıt işlemleri ise 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Bu tarihlere baktığımızda üniversite tercih sonuçlarının her an açıklanabilir ihtimali olduğunuz öngörüyoruz.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI

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