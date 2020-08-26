YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2020, yerleştirmeler bugün belli olacak mı? ÖSYM YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Geçtiğimiz hafta sonu ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda YKS yerleştirme sonuçlarının bu hafta açıklanacağını belirtmişti. Haftanın ortasına gelinmesiyle birlikte adaylar "YKS sonuçları açıklandı mı?" "YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi soruların cevaplarını araştırıyorlar. İşte 2020 YKS tercih sonuçları ile ilgili son durum...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2020?

27-28 Haziran tarihlerinde YKS; TYT,AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirildi.

27 Temmuz 2020 tarihinde ise YKS sonuçları açıklandı. Adaylar 6-14 Ağustos 2020 tarihlerinde tercihlerini yaptılar.

Heyecanla beklenen YKS sonuçları henüz açıklanmadı. YKS yerleştirme sonuçları ile ilgili geçtiğimiz günlerde ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı.

ÖSYM BAŞKANI AÇIKLADI!

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, Twitter'da 22 Ağustos Cumartesi günü şu açıklamayı gerçekleştirdi.

"Sevgili gençler,

heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum.

Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. #ösym"

YKS TERCİH SONUÇLARI NEREDE AÇIKLANACAK?

Bu hafta açıklanması beklenen YKS tercih sonuçları belli olduğu zaman adayların erişimine "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

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