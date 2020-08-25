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25.08.2020 - 18:26 |

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? YKS sonucu için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2020 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğrenciler gerek sosyal medya gerekse resmi internet siteleri üzerinden büyük bir merakla sonuçların açıklanmasını talep ediyor. Konuyla ilgili olarak ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den de bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? YKS sonucu için ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den açıklama

Yurt genelindeki binlerce öğrencinin gözü kulağı ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. 2020 YKS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. Peki üniversite adayı binlerce gencin beklediği YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan bilgilere göre tercih sonuçları sonrasında üniversite dijital kayıtları 29 Ağustos tarihinde başlayacak. Bu bilgiler ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklamaları ele alındığında ÖSYM'nin üniversite tercih sonuçları açıklamasını 24 Ağustos Pazartesi günü itibariyle yapacağı öngörülmektedir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamaları: 'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi

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