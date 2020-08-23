23.08.2020 - 10:39 |
YKS tercih sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı duyurdu!
YKS tercih sonuçları ile ilgili beklenen duyuru geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter adresinden YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama yaptı. Üniversite adayları ise sabırsızlıkla araştırmaya başladı. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte YKS'ye katılan adayları yakından ilgilendiren bilgi...
YKS tercih işlemleri, 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM tarafından alındı. Şimdilerde yine ÖSYM'den açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için heyecan dorukta. 2020-2021 Eğitim yılında hangi üniversiteye yerleşeceğini merak eden öğrenciler, YKS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar yapmaya devam ediyor. İşte YKS tercih sonuçları ile ilgili yaşanan son gelişme...
YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:
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