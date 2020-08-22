YKS tercih sonuçları açıklandı mı? YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den kritik tarih açıklaması...

2020 YKS tercih yerleştirme sonuçları bekleniyor. Sonuçlar için tüm adayların gözü ÖSYM'de... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. İşte o açıklama:

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2020-YKS) ilişkin paylaşımda bulundu.

YKS'ye giren öğrencilerin heyecanlı olduğunu, onları anladığını ve heyecanlarını paylaştığını vurgulayan Aygün, "Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

YKS tercih sonuçları açıklandığında ÖSYM sonuç açıklama sistemine T.C. kimlik numarası ve aday şifresi girilerek YKS tercih sonuçları sorgulanabilecek.

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