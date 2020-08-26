26.08.2020 - 09:27 |
YKS tercih sonuçları açıklanıyor mu, büyük gün bugün mü?
YKS tercih sonuçları bugün açıklanıyor mu? Haftalardır beklenen büyük gün bugün olacak mı? 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan üniversite tercihlerinin sonuçları için büyük heyecan yaşanıyor. Bu hafta açıklanacağı duyurulan YKS tercih sonuçlarının, 29 Ağustos günü üniversite kayıtlarının başlayacağını düşündüğümüzde, bugün açıklanma ihtimali oldukça yüksek.
2020-2021 Eğitim yılında üniversiteye gitmeyi hedefleyen öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanması için adeta sabırsızlanıyor. Haftalardır hangi üniversiteye gideceğini merak edenler, YKS tercih sonuçlarının erişime açılmasını bekliyor. Bu hafta kesin olarak açıklanacağı söylenen YKS tercih sonuçları haftanın ilk iki günü açıklanmadı. Ve gözler bugüne çevrildi.
Üniversite kayıtlarının 29 Ağustos 2020 Cumartesi günü başlayacağını düşündüğümüzde, YKS tercih sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali oldukça yüksek. ÖSYM tarafından yapılacak olan son dakika açıklaması olduğunda haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
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