YKS tercih sonuçları bekleniyor ! Anlık YKS tercih sonucu sorgulama linki

Haziran ayında başlayan YKS maratonu 27 ve 28 Haziran günleri uygulanmıştı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) 27 Haziran tamamlandı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 28 Haziran günü gerçekleştirildi. Sınavlardan tam bir ay sonra 27 Temmuz ise sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav başarı puanlarına göre üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tamamladı. 29 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan üniversite kayıtlarından önce ise YKS tercih sonuçlarının açıklanması şart. Her an ÖSYM'yi takip eden öğrencilerde heyecan dorukta...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih sonuçlarına ilişkin geçtiğimiz günlerde şu duyuru yapılmıştı:

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

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