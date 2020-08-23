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23.08.2020 - 12:00 |

YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanıyor! ÖSYM böyle duyurdu

YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanacak. ÖSYM tarafından paylaşılan bu bilgi bizzat ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklandı. ÖSYM Başkanı Twitter adresinden şunları paylaştı; 'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

YKS tercih sonuçları bu hafta açıklanıyor! ÖSYM böyle duyurdu

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan, 27 Temmuz günü sınav sonuçları açıklanan ve 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercih işlemleri alınan YKS hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

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