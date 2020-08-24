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24.08.2020 - 09:21 |

YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama linki

YKS tercih sonuçları ile ilgili araştırmalar yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından bu hafta açıklanacağı duyurulan YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? İşte YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama linki...

YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı? YKS tercih sonuçları 2020 sorgulama linki

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan, 27 Temmuz günü sınav sonuçları açıklanan ve 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercih işlemleri alınan YKS hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu.

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

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