YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM, YKS tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacak 2020?

YKS tercih sonuçları için geri sayım devam ediyor. Üniversite eğitimi almak için YKS sınavına giren adaylar puanlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirdiler. Şimdi ise gözler ÖSYM'ye çevrildi. YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük bir merakla araştırılıyor. Peki 2020 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN OLACAK 2020?

Üniversite kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020'de tarihlerinde gerçekleştirilecek. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite elektronik kayıtlarının 29 Ağustos tarihinde başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının ise üniversite kayıt tarihinden önce açıklanması bekleniyor.