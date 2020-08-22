YKS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından çok önemli açıklama? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

YKS tercih sonuçları için bugün yoğun bir araştırma vardı. Üniversite adayları geceden bu yana tercih sonuçlarının bugün açıklanacağını umarak sürekli olarak YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? diye sordu. ÖSYM'nin resmi sitesi sürekli olarak ziyaret edilirken bugün ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklama yaptı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün bugün yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız." dedi.