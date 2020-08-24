YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite adayları tetikte...

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan, 27 Temmuz tarihinde sonuçları açıklanan ve 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan YKS'deki son gelişmeler haberimizde...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün YKS tercih sonuçlarıyla ilgili şu tweeti paylaştı:

'Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020 - YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta açıklayacağız.' dedi.

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