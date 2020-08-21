MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu mu? YKS tercih sonuçları son dakika haberi!
ABONE OL
21.08.2020 - 12:53 |

Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu mu? YKS tercih sonuçları son dakika haberi!

YKS tercih sonuçları, son zamanlarda gündemden düşmüyor. 14 Ağustos günü sona eren YKS tercih işlemleri sonrasında araştırılmaya başlayan YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı? 29 Ağustos tarihinde başlayacak olan üniversite kayıtları öncesinde YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite yerleştirme sonuçları belli oldu mu? YKS tercih sonuçları son dakika haberi!

2020 Yılının üniversite sınavına katılan adaylar, tercih işlemleri geçtiğimiz günlerde yaptı. Bugünlerde YKS tercih sonuçları hakkında bilgi almak isteyenler, YKS tercih sonuçları ÖSYM sayfasına akın ediyor. ÖSYM, her sınavda olduğu gibi YKS tercih sonuçlarını da 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresinde açıklayacak.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2020)

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmadı. YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgiye göre üniversite kayıt işlemleri 29 ağustos 2020 tarihinde başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının da her an açıklanabileceği düşünülüyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI ÖSYM

Libya'da Hafter yanlısı protestocular Türk bayrağı yaktı!Skandal görüntüler Libya'nın Bingazi kentinden geldi. Bir grup Hafter yanlısı Libyalı, Türk bayrağını yaktılar.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı! Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Osmanlı paşasının torunu Adana'da yaşamını yitirdi!

Osmanlı paşasının torunu Adana'da yaşamını yitirdi!

Sıradaki Haber