YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM giriş ekranı

Üniversite sınavı için uzun bir zaman hazırlığını sürdüren öğrenciler, Haziran ayında toplam üç oturumluk sınava katılım sağladı. YKS'nin ilk oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu ise YDT idi.



27 Temmuz 2020 Tarihinde ise sınav sonuçları açıklandı ve her ünversite adayı başarı puanını öğrendi. Kimi öğrenci puanına göre iki yıllık üniversite tercih ederken, kimi öğrenci ise dört yıllık üniversite tercihinde bulundu. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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