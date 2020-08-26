26.08.2020 - 11:42 |
YKS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM giriş ekranı
29 Ağustos 2020 Cumartesi günü üniversiteler için elektronik kayıt işlemleri başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. Geçen hafta ÖSYM tarafından yapılan duyuruda bu hafta açıklanacağı söylenen YKS tercih sonuçları Pazartesi ve Salı günleri açıklanmadı. Çarşamba günü için umut dolan öğrenciler, YKS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta açıklanır sorularına yanıt arıyor.
Üniversite sınavı için uzun bir zaman hazırlığını sürdüren öğrenciler, Haziran ayında toplam üç oturumluk sınava katılım sağladı. YKS'nin ilk oturumu TYT, ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu ise YDT idi.
27 Temmuz 2020 Tarihinde ise sınav sonuçları açıklandı ve her ünversite adayı başarı puanını öğrendi. Kimi öğrenci puanına göre iki yıllık üniversite tercih ederken, kimi öğrenci ise dört yıllık üniversite tercihinde bulundu. Peki YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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