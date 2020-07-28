YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? 2020 YKS kılavuzu yayımlandı mı?

YKS sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre bugün açıklanacaktı fakat ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları dün saat 07.30'da ilan etti. Sonuçları öğrenen adaylar taban puanlarını incelerken bir yandan da YKS tercihleri başladı mı?, 2020 YKS kılavuzu yayımlandı mı? sorularına cevap aramaya başladı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacak ve 14 Ağustos'ta sona erecek. 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun en yakın zamanda açıklanması bekleniyor.

TERCİHLERİN YAPILMASI

Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini

belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, bu Kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2020-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2020-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 170 ve daha fazla puan alan adaylar

tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo-3 veya Tablo-4'ten bularak tercih sırasına koyması gerekir. Tercih sırası önemlidir. Tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaya ait olacaktır.

Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.

2020-YKS sonuç bilgilerinde her adayın hesaplanan yerleştirme puanlarına ilişkin başarı sıraları yer alacaktır.