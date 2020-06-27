MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri YKS TYT başladı! YKS ne zaman, saat kaçta bitecek? YKS sınav saatleri...
ABONE OL
27.06.2020 - 10:14 |

YKS TYT başladı! YKS ne zaman, saat kaçta bitecek? YKS sınav saatleri...

YKS TYT oturumu başladı! Üniversite adayları, sokağa çıkma yasağı uygulandığı için rahat bir gün geçirirken TYT'nin bitiş saati aratılmaya başlandı. Bu nedenle 'YKS saat kaçta bitecek?' sorusu epey bir yöneltiliyor.

YKS TYT başladı! YKS ne zaman, saat kaçta bitecek? YKS sınav saatleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için nefesler tutuldu. Sınavın ilk oturumu olan TYT başladı. Koronavirüs nedeniyle adaylar için tüm önlemler alındı ve 81 ilde de sokağa çıkma yasağı var... Sınavın başlamasıyla birlikte 'YKS ne zaman, saat kaçta bitecek?' sorusu soruluyor.

YKS ZAMANI VE SAATLERİ 2020

TYT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TYT , 27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

AYT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AYT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek.

YDT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YDT, 28 Haziran 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ADAYLARA YKS MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere sosyal medya hesabından başarı dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün ülkemizin farklı bölgelerinden gençlerimizle video konferans buluşması gerçekleştirerek hoş bir sohbet ettik. Ülkemizin aydınlık geleceğini temsil eden tüm gençlerimize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyor, yarın ve pazar günü sınava girecek olan tüm öğrencilerimize yürekten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

    Avcılar sahilinde maske denetimi: 2 kişiye 900 lira cezaMaske denetimlerinin devam ettiği İstanbul Avcılar'da maske takmayan 2 kişiye önce maske verildi, ardından 900'er lira ceza yazıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul’da asker eğlencesinde “pes” dedirten görüntüler

    İstanbul’da asker eğlencesinde “pes” dedirten görüntüler

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

    YKS'ye girecek öğrenciyi taşışan araç alev aldı

    YKS'ye girecek öğrenciyi taşışan araç alev aldı

    Sıradaki Haber