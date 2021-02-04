YKS ücreti hangi bankalara yatırılacak? 2021 YKS sınav ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS sınav ücreti ne kadar 2021? sorusunun yanıtı başvuru yapacak adayların gündeminde yer alıyor. YKS başvuruları 4 Şubat -2 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. 26-27 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. YKS sınav ücretinin yatırılacağı bankalar merak ediliyor. Peki YKS ücreti hangi bankalara yatırılacak? İşte YKS sınav ücreti ile ilgili ayrıntılar...

YKS SINAV ÜCRETİ NE KADAR 2021?

YKS kılavuzunda başvuru ücretleri yer aldı. TYT-AYT-YDT sınavlarının her biri içi 90,00 TL olarak yer alıyor.

YKS ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere

yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar

hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve

ATM’den ücret yatırılmaz.)

Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.