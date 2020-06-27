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27.06.2020 - 13:47 |

YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT yorumları...

YKS'nin ilk testi olan TYT tamamlandı. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi zorular hakkında yorum yapılamaya başlandı. Sınavın zorluğu ve kolaylığı hakkında bilgi alınmaya çalışıldı. İşte detaylar...

YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT yorumları...

YKS TYT saat 10.152te başladı ve sınav 165 dakika sürdü. TYT testi 13.00'te biterken şimdi sırada AYT ve YDT var. İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sorumları yapmaya başladı ve sınavın zor olup olmadığı merak edildi. İşte edtaylar...

YKS ZOR MUYDU,KOLAY MIYDI?

Sınav biter bitmez üniversite adayları soluğu sosyal medyada aldılar. Yorumlarda sınavın zor olduğundan bahseden de vardı, kolay olduğundan da... 

 

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