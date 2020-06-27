YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT yorumları...

YKS TYT saat 10.152te başladı ve sınav 165 dakika sürdü. TYT testi 13.00'te biterken şimdi sırada AYT ve YDT var. İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sorumları yapmaya başladı ve sınavın zor olup olmadığı merak edildi. İşte edtaylar...

YKS ZOR MUYDU,KOLAY MIYDI?

Sınav biter bitmez üniversite adayları soluğu sosyal medyada aldılar. Yorumlarda sınavın zor olduğundan bahseden de vardı, kolay olduğundan da...

Hiç bir sınav bu kadar zor geçmemiştir❗ Yüzde maske ,gözlerde korku ve yaş , kafada binbir çelişki, ölüm kalım sınavı⁉️ bu zorlu yks sınavında ecel terleri döken gençlerimizin vebâli yakanız da❗#Zkuşağı #OyMoyYok #yks2020 — Özden KESKİN (@ozdenkskn) June 27, 2020

Burdan yks ye sesleniyorum daha zor matematik sorusu bulamadınız mı kafaları karıştıracak.. — Enes KAZAK (@kazakenes) June 27, 2020

Bu sınava da zor diyen olursa gitsin intihar felan etsin #yks — Mel' (@meell204) June 27, 2020

Yks'nin ertelenmesi için sarf ettiğiniz çabayı soru çözmek için sarf etseydiniz en fazla 10 yanlış çıkardı.. Ösym tarihinin en kolay sınavıydı #yks2020 — kubilay31 (@kkubilay31) June 27, 2020

#yks2020

Yks tarihinin en kolay sınavıydı. — Zeyd (@Zeyd17745311) June 27, 2020

kırmızı oje cıkarmaya calısıyorum yks den daha zor — Hüda Borderline (@huda_couldn) June 27, 2020

Yks çıkışı eve gitimde anneme yemin edip sorular çok zor diyordum ĞWÖSŞSÖSŞŞSÖSŞSŞÖS #yks2020 pic.twitter.com/ZZQeh4OAtT — ~~🐱.🐥❤️🥑— (@taekook5437) June 27, 2020

Yks corona yüzünden biraz daha basit olacağını umarken sınavın diğer geçen sınavlara göre daha zor olmasına ne demeli? — Armanc (@zuelasfi) June 27, 2020

Bu sınav ne sana ne de bana kalmaz, böyle soruları hiçbir kitap yazmaz #yks2020

#yks pic.twitter.com/8xFBXpnswe — Sehercigimm (@Zorbebegim) June 27, 2020