YKS zor muydu, kolay mıydı? YKS TYT yorumları...
YKS'nin ilk testi olan TYT tamamlandı. Sınav sonrası her zaman olduğu gibi zorular hakkında yorum yapılamaya başlandı. Sınavın zorluğu ve kolaylığı hakkında bilgi alınmaya çalışıldı. İşte detaylar...
YKS TYT saat 10.152te başladı ve sınav 165 dakika sürdü. TYT testi 13.00'te biterken şimdi sırada AYT ve YDT var. İlk oturumun tamamlanmasının ardından öğrenciler sınav sorumları yapmaya başladı ve sınavın zor olup olmadığı merak edildi. İşte edtaylar...
YKS ZOR MUYDU,KOLAY MIYDI?
Sınav biter bitmez üniversite adayları soluğu sosyal medyada aldılar. Yorumlarda sınavın zor olduğundan bahseden de vardı, kolay olduğundan da...
Hiç bir sınav bu kadar zor geçmemiştir❗ Yüzde maske ,gözlerde korku ve yaş , kafada binbir çelişki, ölüm kalım sınavı⁉️ bu zorlu yks sınavında ecel terleri döken gençlerimizin vebâli yakanız da❗#Zkuşağı #OyMoyYok #yks2020— Özden KESKİN (@ozdenkskn) June 27, 2020
Burdan yks ye sesleniyorum daha zor matematik sorusu bulamadınız mı kafaları karıştıracak..— Enes KAZAK (@kazakenes) June 27, 2020
Bu sınava da zor diyen olursa gitsin intihar felan etsin #yks— Mel' (@meell204) June 27, 2020
Soruları TUBİTAK hazırlamış diyorlar #yks2020 #tyt2020 #yks #tyt pic.twitter.com/miMo8RWPlT— Kolay Sınav (@KolaySinavYKS) June 27, 2020
Yks'nin ertelenmesi için sarf ettiğiniz çabayı soru çözmek için sarf etseydiniz en fazla 10 yanlış çıkardı.. Ösym tarihinin en kolay sınavıydı #yks2020— kubilay31 (@kkubilay31) June 27, 2020
#yks2020— Zeyd (@Zeyd17745311) June 27, 2020
Yks tarihinin en kolay sınavıydı.
kırmızı oje cıkarmaya calısıyorum yks den daha zor— Hüda Borderline (@huda_couldn) June 27, 2020
Yks çıkışı eve gitimde anneme yemin edip sorular çok zor diyordum ĞWÖSŞSÖSŞŞSÖSŞSŞÖS #yks2020 pic.twitter.com/ZZQeh4OAtT— ~~🐱.🐥❤️🥑— (@taekook5437) June 27, 2020
Yks corona yüzünden biraz daha basit olacağını umarken sınavın diğer geçen sınavlara göre daha zor olmasına ne demeli?— Armanc (@zuelasfi) June 27, 2020
Bu sınav ne sana ne de bana kalmaz, böyle soruları hiçbir kitap yazmaz #yks2020— Sehercigimm (@Zorbebegim) June 27, 2020
#yks pic.twitter.com/8xFBXpnswe
Bizene yani mabel matiz ve miyadan #YKS bukadar saçmalamasaydın iydi— MELİSA (@melisaklc25) June 27, 2020