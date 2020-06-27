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27.06.2020 - 09:54 |

YKS'ye girecek öğrenciyi taşışan araç alev aldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrenciyi taşıyan araç seyir halindeyken yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.

YKS'ye girecek öğrenciyi taşışan araç alev aldı

Olay , Mardin Diyarbakır kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mardin istikametine giden 47 DA 889 plakalı araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu alev alan araç söndürüldü.

Araçta bulunan öğrenci, başka bir otomobille sınava gireceği okula götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kolonya yanıyor mu diye merak etti! Alev topuna döndü!Erzincan’da Orhan K. (12) üzerine kolonya döküp çakmağı çakınca alevler içinde kaldı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluşan Orhan K., kolonyanın yanıp yanmayacağını merak ettiği için çakmağı çaktığını belirterek, "Kolonyanın yandığını yanarak öğrendim" dedi.
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