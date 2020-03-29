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29.03.2020 - 07:00 | | OĞUZ YETER

‘Yogayı denemenin tam zamanı’

Evinde yoga yaparak vakit geçiren yoga eğitmeni Lamia Baki, “Yoga yapan biri değilseniz bile denemek için tam zamanı” dedi.

‘Yogayı denemenin tam zamanı’
OĞUZ YETER

Yoganın bağışıklık kazandırdığını belirten Lamia Baki şunları söyledi: “Koronavirüs ile mücadelede bağışıklık çok önemli. Güçlü bir bağışıklık için stresi de kontrol altına almak gerekiyor. Bunu yogayla yapabilirsiniz. Koronavirüs daha çok solunum sistemini etkiliyor. Haliyle bu dönemde oksijen alımını yükseltecek egzersizler ve mutlaka nefes pratikleri yapılmalı. Oksijen alımını artırmanın bir yolu da yoga yapmaktan geçiyor.”

Zamanı değerlendirdi

Salgından dolayı dışarı çıkmadığını söyleyen Lamia Baki, evde daha önce yapamadığı aktiviteleri yaptığını ve ara verdiği dil eğitimine devam ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Hayatımda kendime hiç bu kadar vakit ayırdığım bir dönem olmadı. Salgından dolayı şimdi yavaşlama ve bunu fırsata çevirme zamanı. Evdeki günlerimi verimli geçirmek için bir liste oluşturdum. Nelere zaman ayıramadım, neleri yapmak istiyordum yapamadım, hangi konularda kendimi geliştirmek istiyorum bunları listeledim ve uygulamaya geçtim. Çiçeklerimle ilgileniyorum ve onların topraklarını değiştiriyorum. Toprağa dokunmak iyi hissettiriyor. Mandala kitabı boyuyorum, bu da zihnimi boşaltmama yardımcı oluyor. Gün içinde mutlaka yoga yapıyorum, bu bana huzur veriyor. Online yoga dersi vermeyi planlıyorum.”

 

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